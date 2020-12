Notre choix en ce Noël confiné

Sainte nuit, la fiction documentaire

Nous sommes curieux de jeter un œil à ce documentaire canadien, aux touches de fiction, qui raconte les origines d’un des cantiques les plus célébrés du répertoire des Fêtes.

Silent Night — A Song for the World, CTV, mercredi, 20 h

Fêtons en réflexions et en chansons

Faute de rassemblement, la télé nous unira peut-être un peu en ce Noël confiné, en musique et en danse avec Normand Brathwaite, Mélissa Lavergne et leurs invités, à la tablée fantastique de Christian Bégin, qui reçoit entre autres le trop rare Jean-Pierre Coallier, et le lendemain en compagnie de France Beaudoin, dont les invités proposent des lectures qui font du bien.

Belle et Bum des fêtes, suivi de Y’a du monde à messe de Noël, Télé-Québec, jeudi, dès 20 h et C’est Noël pour emporter, Artv, vendredi, 20 h