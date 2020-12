«Passe-Partout au jour de l’An»: ouvrir l’année, au petit matin

Les parents de poussinots pourront somnoler un peu plus longtemps au lendemain du « bye bye » à l’annus horribilis que fut 2020. C’est du moins l’invitation que semble envoyer cet épisode un peu spécial de Passe-Partout, qui célèbre la nouvelle année à sa façon, dans un univers où le vilain coronavirus ne semble pas exister. De quoi donner un peu d’espoir…

Les fidèles de cette relecture contemporaine du classique de la télévision éducative québécoise ont ainsi droit à de nouveaux épisodes des aventures des Passe, Cannelle, Pruneau et consorts, après plus d’un an (exception faite des petites capsules « doudou » de Passe-Partout durant le premier confinement) de rediffusions des quarante premiers épisodes, dont le dernier était consacré à… Noël ! Ils ne seront pas dépaysés dans cette nouvelle offrande, prélude à une saison de nouveaux épisodes, diffusés dès le 4 janvier, dans laquelle ils retrouveront le trio de fantaisistes à la veille du jour de l’An, tout excités qu’ils sont de recevoir la visite de leur ami fermier Fardoche, qui dormira pour une première fois chez eux, en ville.

De quoi rappeler aux petits téléspectateurs les joies, « interdites » cette année, d’accueillir des visiteurs à la maison. En compagnie des marionnettes, ils apprendront les conventions sociales de cette journée de nouveau départ et d’affirmation de son affection envers ses proches. Et qu’a préféré la jeune « critique » qui a collaboré à la rédaction de ce texte ? « La préparation de buffets de nourriture d’une seule couleur… » Les plaisirs simples, vous dites ?