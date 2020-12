La fin des temps selon George Clooney

Le film The Midnight Sky (Minuit dans l’univers) se déroule dans un futur proche, en deux lieux distincts : le désert arctique et l’espace. Dans le premier, on rencontre Augustine, un scientifique qui a refusé d’évacuer un complexe de recherches après qu’une mystérieuse catastrophe eut décimé l’humanité. Dans le second, on fait la connaissance de Sully et de ses collègues astronautes, en mission non loin de Jupiter. Alertés par Augustine, qui les exhorte à ne pas revenir sur Terre, les membres de l’équipage sont confrontés à l’incertitude quoi qu’ils décident. S’étant cru seul, Augustine est de son côté décontenancé par la découverte d’une enfant qui s’est cachée dans la réserve. Sur Netflix le 23 décembre, The Midnight Sky offre à George Clooney son meilleur rôle depuis un bout de temps. Pas étonnant, il a lui-même réalisé le film.

L’acteur et réalisateur n’est pas étranger à la science-fiction, lui qui tint la vedette du très beau (si-si) Solaris de l’ami Steven Soderbergh et qui fit une apparition remarquée dans Gravity (Gravité) d’Alfonso Cuarón. On passera toutefois sous silence Tomorrowland (Le monde de demain) de Brad Bird.

« Au départ, j’éprouvais ce besoin de parler de ce que l’homme est capable d’infliger aux autres. Pas juste aux États-Unis, mais à l’échelle de l’humanité. J’ai abordé la question avec Netflix en leur faisant part de mes vues en la matière. Je me disais alors qu’au rythme où on va par rapport à la planète, par rapport au climat, à nier la science comme on le fait, dans 30 ans, il n’est pas inconcevable qu’on s’autodétruise tout bonnement », explique l’acteur et réalisateur lors d’une table ronde virtuelle à laquelle Le Devoir a été convié.

Le film, qui est basé sur un roman de Lily Brooks-Dalton, arrive malgré lui à point nommé. Ainsi, le tournage était à peine terminé lorsque la planète fut plongée dans la pandémie. Ébranlé comme tout le monde, George Clooney reconsidéra alors le projet en entier sous un jour nouveau : « Tout à coup, j’ai pris conscience que ce dont parlait le film, au fond, c’était du besoin de rentrer à la maison et d’être auprès des gens qu’on aime ; d’être en communication avec les gens qu’on aime. De les entendre. Toutes ces choses qui sont devenues difficiles dans ce contexte inédit et étrange que nous vivons — ceci est la conférence de presse la plus singulière à laquelle j’aie jamais participé ! Mais bref, il y a quelque chose de triste dans cette pertinence accrue que vient soudainement d’acquérir le film… »

« Nous pensions faire du divertissement, mais on a presque fait un documentaire », résume Felicity Jones (Sully), qui confie du même souffle avoir été attirée par l’aisance avec laquelle le récit passe du général au spécifique.

« On a deux approches qui se côtoient, poursuit la vedette de Rogue One : A Star Wars Story (Rogue One. Une histoire de Star Wars). On a d’une part un point de vue macroscopique, qui aborde les grands enjeux qu’évoquait George à l’instant, et qui pose toutes sortes de questions existentielles : quel est le sens de la vie ? Qu’est-ce qu’on fait ici ? Qu’est-ce qui est important ?, etc. Fait significatif, ce sont ces mêmes questions qu’on se pose collectivement en ce moment. Et puis, d’autre part, on a dans le film une dimension très intime, à travers ce besoin de créer de liens avec autrui ; à travers le rapport à la famille, au fait d’être parent… »

Un événement inattendu

À cet égard, un événement inattendu bouleversa la production, pour le mieux, il s’avéra. « Quelque chose d’intéressant s’est produit en cours de route. On tournait depuis environ trois semaines en Islande, et voilà que je reçois cet appel de Felicity qui me dit : “J’ai une nouvelle : je suis enceinte”. Après les félicitations, il y a eu une longue pause », se souvient George Clooney.

L’actrice souhaitait-elle toujours faire le film ? Et comment ! Est-ce que la remplacer était une possibilité ? Bien sûr que non ! Dès lors, comme c’est l’usage à Hollywood, on chercha des moyens de camoufler la grossesse : Felicity Jones retint les services d’un entraîneur privé, on révisa la composition de certains plans, on fit des tests pour superposer le visage de l’actrice sur une doublure pour les scènes d’action…

Photo: Netflix

Or, et c’est paradoxal puisque The Midnight Sky est un film de science-fiction bourré d’effets spéciaux, tous ces artifices eurent tôt fait de mettre le cinéaste mal à l’aise : « Un jour, ça m’a frappé : c’est lorsqu’on accepte les imprévus et qu’on cesse de les percevoir comme des problèmes que le meilleur survient. Et dès lors qu’on a tous accepté la grossesse de Felicity et qu’on l’a intégrée au film, son futur fils Wilber est devenu un personnage à part entière. Les partenaires de Felicity, l’équipage de la station spatiale dans le film, sont devenus une famille et l’ont entourée et l’ont protégée… »

De relever la comédienne : « Ça en dit beaucoup sur George, qu’il ait embrassé de cette façon ce qui se passait plutôt que d’essayer de nier la réalité, de s’en sauver. »

Plus optimiste

À terme, des scènes furent abandonnées et de nouvelles furent écrites, comme celle de l’échographie, l’une des favorites du réalisateur : « Ce passage est saisissant. Ils sont tous là, seuls dans l’espace, dans le silence, à attendre un signe de vie, et celui qui leur parvient finalement provient du ventre de Felicity, de son personnage… »

Un apport de « la vraie vie » qui, non seulement vint enrichir le film, mais aux dires de George Clooney, rendit celui-ci « infiniment plus optimiste ».

« De voir à l’écran Felicity qui se relève à la fin, visiblement enceinte, ça donnait cette idée de continuum. Comme de dire que, même si on ne s’en sortait pas tous vivants, ça irait […] Tout à coup, le questionnement initial pour savoir si la survie du genre humain était importante trouvait sa réponse : oui, oui, absolument », conclut George Clooney.

Le film sort sur Netflix le 23 décembre.