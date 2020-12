«Le grand ménage des Fêtes»: ceci n’est pas un «Bye Bye»

Le Bye Bye a beau être diffusé d’un océan à l’autre sur les ondes de la télé publique canadienne, il n’en laisse pas moins sur leur faim des francophones du pays qui le trouvent parfois un peu trop « québéco-centriste ». Unis propose une option un peu plus inclusive avec cette émission spéciale composée de sketches qui se moquent plus ou moins gentiment de cette année terrible avec des numéros d’humoristes qui en font autant ou qui nous emmènent complètement ailleurs et des prestations musicales d’artistes de la francophonie canadienne.

Le tout a été enregistré devant un public masqué mais enthousiaste dans une salle de Moncton, pour nous rappeler qu’un jour on pourra festoyer en grand groupe. On peut dire que, pour cette première édition, la mission est accomplie, même s’il y a toujours place à l’amélioration. Les Newbies (Christian Essiambre, André Roy et Luc Leblanc), faux groupe de vrais humoristes acadiens, assurent avec autodérision et charme l’animation de cette soirée et livrent également des sketches « covidiens » qui auraient très bien pu trouver leur place dans un Bye Bye radio-canadien.

Les numéros des humoristes invités (Korine Côté, Emmanuel Bilodeau et Alexandre Bisaillon) tapent un peu trop (quoique très habilement) sur le clou du coronavirus. Mais, heureusement, la version du Temps d’une dinde de Zéphyr Richardson vient nous faire un peu oublier la pandémie, tout comme les prestations senties des Salesbarbes, de Damien Robitaille et de Lisa LeBlanc.