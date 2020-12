«On Pointe»: petit rat deviendra grand

Le ballet est un art qui ne pardonne pas, affirme Kay Mazzo, présidente de la School of American Ballet, en ouverture de l’élégante série documentaire On Pointe. « En regardant le corps d’un enfant de six ou sept ans, on peut déjà dire s’il a ce qu’il faut pour étudier le ballet classique. La flexibilité, la fluidité, l’extension. » Ce qu’on ne sait pas, c’est si cet élève idéal se transformera en professionnel. Il faut pour cela « dix bonnes années », estime la vieille routière. « Et il arrive encore qu’on se trompe ! »

C’est cette exigeante parenthèse qui donne ses contours à cette série raffinée, à la narration lisse comme un chignon de ballerine impeccablement noué. On y suit une poignée d’étudiants âgés de 8 à 18 ans dans les murs de cette école rattachée au prestigieux New York City Ballet fondé par George Balanchine. Les petits écoliers de jour sont habités par leur désir d’être retenus pour son inusable Casse-Noisette. Les grands en résidence s’entraînent quant à eux rigoureusement pour une carrière professionnelle sur les traces du célèbre danseur et chorégraphe russe.

Son ombre exigeante plane sur les têtes des appelés qui y travaillent comme des forcenés. On les voit réussir, mais aussi être recalés, sans esclandre ni larmes. La série sur laquelle Disney+ a posé son sceau s’inscrit dans l’esprit réconfortant d’Imagine Documentaries, fondé entre autres par le cinéaste Ron Howard. L’ensemble reste donc sage, son intérêt résidant ailleurs, dans l’étincelle que produisent les enfants suivis par la réalisatrice Larissa Bills, visiblement dans une classe à part.