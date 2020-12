Des suites attendues et une série dans le désordre

Juste avant les Fêtes, on a droit en ligne à l’ultime enquête policière de Constance et ses collègues de Mascouche, aux dernières nouvelles de Donalda et consorts et à une série policière plutôt réussie dont on peut regarder les épisodes dans l’ordre qui nous chante, à l’exception bien sûr du premier et du dernier…

Faits divers, Les pays d’en haut et Interrogation, Tou.tv Extra

La maison de poupées

Cette adaptation d’un roman de la Britannique Jessie Burton raconte le destin romancé de la bien réelle Petronella Oortman, jeune Néerlandaise du XVIIe siècle mariée à un riche marchand pour sauver l’honneur de sa famille. Ce dernier lui offre une maison de poupée à « meubler » pour l’occuper. C’est cette fameuse maison, exposée au Rijksmuseum d’Amsterdam, qui a inspiré cette œuvre de fiction en clairs-obscurs…

Miniaturiste, Artv, dès 21 h