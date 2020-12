Des héros de l’année

Anne-Marie Dussault propose ce soir des entrevues avec des gens qui ont fourni plus que leur part d’efforts pendant cette longue tempête covidienne, qu’ils aient accompagné des personnes atteintes de la maladie ou qu’ils aient aidé à comprendre les caractéristiques de ce virus sournois…

24-60, RDI, 19 h

Enquête courageuse

Ce documentaire, qui compte parmi ses producteurs un certain George Clooney, raconte l’aventure particulièrement périlleuse de jeunes enquêteurs qui ont eu pour mission d’éclaircir les circonstances du meurtre de Mgr Gerardi, un militant des droits de l’homme guatémaltèque assassiné deux jours après qu’il eut rendu public en 1998 un rapport dénonçant les exactions commises principalement par l’armée pendant la longue guerre civile qui a secoué ce pays d’Amérique centrale durant 35 ans.

The Art of Political Murder, HBO et Crave, 21 h