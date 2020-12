Le 7e art et l’adversité

Deux documentaires s’intéressent au sort du cinéma et de ses créateurs et promoteurs en situation de crise exceptionnelle. Le premier se penche sur la cuvée 2020 du cinéma d’ici, qui a vu son envol freiné par la pandémie, tandis que le second s’intéresse à la naissance du plus grand rendez-vous des cinéphiles, qui a été mis à l’épreuve par la Seconde Guerre mondiale.

2020 : Notre cinéma en quarantaine, Artv, 20 h et Cannes, le festival libre, Planète +, 20 h

Le 6e art et les rivalités

Cette série à suspense, l’adaptation du roman « jeune adulte » du même nom, raconte le parcours pas reposant de jeunes étudiantes d’une académie de ballet réputée, dont l’une a été victime d’une attaque. Compétition malsaine, discrimination et mensonges au programme…

Tiny Pretty Things (V.O.A et V. F.), Netflix