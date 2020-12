Les 5 jeux marquants en 2020

The Last of Us, Part II

Cette suite conçue par Naughty Dog et éditée par Sony Entertainment a généré autant d’éloges que de remous parmi les joueurs, surtout du fait de ses choix narratifs. Le studio a le mérite d’avoir pris le temps de réévaluer le tir et de faire progresser le genre d’action-aventure moderne qu’il a lui-même aidé à créer. Au moment où ces lignes étaient écrites, nous n’avions pas encore accès à une copie de Cyberpunk 2077. Nous réservons donc notre jugement. Sur PlayStation 4 et 5.



Animal Crossing: New Horizons



C’est en plein confinement que le nouvelest débarqué, juste au moment où l’on avait besoin de s’évader. Un désir si grand qu’à la sortie de, les consoles Switch de Nintendo sont devenues presque aussi rares que le papier de toilette. Nintendo ne pouvait pas choisir de meilleur moment pour sortir son populaire jeu de gestion de communauté qui nous a permis de nous visiter par technologie interposée. Sur Nintendo Switch.Commea laissé sa marque sur les jeux à monde ouvert, il y aura un avant et un après-pour le genre «». Son brillant système de dialogues, qui fait avancer l’histoire après chaque mort de Zagreus, fils du roi des Enfers, fera école. Ajoutez à cela des mécaniques de combat extrêmement bien ficelées et vous obtenez l’un des meilleurs jeux de 2020, conçu et développé par Supergiant Games. Sur Nintendo Switch, Windows 10 et macOS.Bien qu’il soit paru en 2018, il aura fallu une pandémie et un besoin criant de se retrouver pour que sa popularité explose. Au point où ce jeu, conçu et édité par InnerSloth, peut se targuer de s’être taillé une place dans la culture populaire. Même des politiciens comme Jagmeet Singh et Alexandria Ocasio-Cortez y ont joué publiquement. Un autre jeu léger qui mérite mention :, qui a connu un énorme succès, celui-là intense, mais bref. Sur Windows 10, iOS et Android.Gratuit, mais à grand budget, le jeu de rôle conçu et édité par miHoYo Games a très, très rapidement conquis les cœurs de millions de joueurs, en faisant le premier jeuchinois à véritablement percer dans l’Ouest. Son modèle d’affaires basé sur des mécaniques « gacha », qui s’apparentent au jeu de hasard, a cependant soulevé bien des inquiétudes quant au futur de l’industrie du jeu vidéo. Sur PlayStation 4 et 5, Windows 10, iOS et Android.