​Sur vos écrans: gâteries de saison

Offrandes (plus que) bienvenues

La programmation des Fêtes de la chaîne publique québécoise est très attendue chaque année, probablement plus par les grands, nostalgiques, que par les petits… En cette année très moyennement heureuse, la sélection de classiques usés à la corde et de quelques nouveautés cinématographiques plus ou moins obscures sera sans aucun doute le refuge réconfortant de bien des endeuillés de Noël en (grosse) famille.

Outre les éternels films d’Astérix, de Tintin et les incontournables Contes pour tous, dont le pionnier La guerre des tuques (samedi, 18 h 30), on note l’apparition dans la sélection de Ciné-cadeau le film d’animation canadien Elliott. Le plus petit des rennes, à propos de l’improbable succession chevaline d’Éclair (vendredi 18 décembre, 18 h 30), le film d’animation québécois Nelly et Simon. Mission Yéti (samedi 19 décembre, 18 h 30), qui fait d’ailleurs partie de la sélection de films soumis au vote du public pour une diffusion le soir de Noël, et l’étrange Léo Da Vinci. Mission Mona Lisa (mercredi 23 décembre, 9 h), une aventure du jeune inventeur, amoureux de sa muse, promise à un méchant propriétaire terrien…

Autre curiosité de la programmation des Fêtes qui attire notre attention d’ancien enfant (et de parent d’enfant) : une nouvelle mouture des mythiques Barbapapa (tous les jours, à 7 h 30, dès le 12 décembre), cette famille d’étranges personnages capables de se transformer à leur guise qui ont fait leur apparition dans des albums illustrés en 1970, puis à la télévision en 1974. Il reste à voir si cette incarnation, produite pour la chaîne française TF1 en 2017, saura captiver tous les publics visés, nostalgiques ou non.

Télé-Québec, dès samedi, 9 h

Musiques !

Qui dit télé des Fêtes dit également pléthore d’émissions musicales de saison, nouvelles, renouvelées ou recyclées, pour nous égayer un peu.

Radio-Canada repique ainsi quelques-uns des concerts de la plateforme Yoop, présentés d’abord dans le cadre de Sur scène tout l’automne à Artv, qui flirte à leur façon avec l’esprit des Fêtes. Samedi, le groupe folklorique Le Vent du Nord vous fera peut-être taper du pied pas loin du sapin, et le 19 décembre, ce sera au tour de la nouvelle coqueluche du Web, Damien Robitaille, qui a lancé un magnifique disque de Noël original l’an dernier. Les « femmes du country » Annie Blanchard, Cindy et Manon Bédard auront droit à leur tour de piste le 26 décembre.

Le lendemain, le diffuseur public présente le traditionnel concert-bénéfice pour le Refuge des jeunes de Montréal qui, pour son 30e anniversaire, a dû faire « salle comble vide » : on a compté sur le fait que les gens allaient acheter leurs billets pour le Show sans s’y présenter. C’est donc dans un théâtre Paradoxe sans spectateurs que Dan Bigras a mené cette soirée toujours vibrante en compagnie de Lara Fabian, Marie-Nicole Lemieux, Mélissa Bédard, Maka Kotto et le groupe Sans Pression, entre autres.

On sort de l’esprit des Fêtes pour aller vers celui de la fête disco, mais pas seulement avec ce portrait biographique du groupe pop « fraternel » le plus célèbre du monde, du moins, selon certaines générations : les Bee Gees. L’aîné des frères Gibb, et le seul survivant de la fratrie, est au cœur de ce documentaire plutôt classique, qui prend la forme d’une chronologie commentée, riche en images d’archives inédites, dont plusieurs films de famille. L’intérêt principal pour les non-initiés de ces rois des nuits disco des années 1970 est de découvrir tout un pan de leur carrière qui est moins connu : leurs premières années de groupe folk-pop-rock à la britannique dans les années 1960, alors qu’ils étaient tout jeunes…

ICI Télé, les samedis, 21 hICI Télé, dimanche, 20 hHBO et Crave, samedi, 20 h

Enquête courageuse

En 1998, après une guerre civile qui a secoué le Guatemala pendant près de 35 ans, Mgr Juan Gerardi, un militant des droits de la personne, est retrouvé assassiné dans son garage, deux jours après avoir rendu public un imposant compte rendu des exactions et atrocités commises par l’armée durant cet interminable conflit. Ce documentaire, qui compte parmi ses producteurs exécutifs un certain George Clooney, est une adaptation à l’écran de l’ouvrage éponyme du journaliste américain d’origine guatémaltèque Francisco Goldman, qui se penche sur l’enquête courageuse menée par de jeunes gens du Bureau des droits humains de l’archevêché, qui ont réussi à faire la lumière sur cette sombre affaire malgré l’intimidation, les menaces de mort et l’exil forcé de certains… Plusieurs membres de cette escouade pas ordinaire témoignent dans ce film qui dérange.

HBO et Crave, mercredi, 21 h