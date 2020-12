«Kevin»: il faut qu'on parle des Kevin

On a dit souvent d’eux qu’ils sont tannants, fêtards, immatures, voire pire. S’appeler Kevin serait-il un handicap social ? Chose certaine, à curriculum vitae égaux, un Kevin a moins de chance d’obtenir un emploi qu’un homme prénommé plus sobrement, calcule une étude française. Et au jeu de la séduction, les Kevin « scorent un peu moins aux swaps », renchérit une expérience québécoise. La légende urbaine s’abreuverait-elle à un biais réel, ici comme ailleurs dans le monde ?

Dans l’amusant documentaire Kevin, produit par Urbania, Pierre-Yves Lord remonte à la source de ce prénom météore, au zénith dans les années 1990, afin de comprendre tout ce qu’il traîne dans son sillage. Avec lui dans cette aventure bourrée d’anecdotes, d’expérimentations et de faits passionnants, un plein contingent de Kévune, Kevin, Kéven et autres Kaven, tous craquants de sincérité. Sont convoquées aussi leurs mères et une poignée de spécialistes qui racontent le poids que peuvent prendre parfois les préjugés à leur égard.

Tous rappellent l’impact délirant du proverbial « Bonne fête, Kevin ! ». La vidéo devenue virale a en effet cristallisé une fracture que chacun a pu observer maintes fois dans sa vie. Au travail comme en amour, quand tout le monde est appelé à courir un 100 mètres haies, les Kevin savent qu’ils vont devoir faire un 120 m haies pour garder la cadence, résume l’un d’eux, sourire en coin. Avec son approche pleine d’humour et de bienveillance, Pierre-Yves Lord rappelle surtout que les préjugés sont solubles dans le réel. Et que le Kevin… ne fait pas le gars.