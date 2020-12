Une dernière dose du meilleur

Le malcommode de l’info sévit pour notre plus grand plaisir depuis 20 ans. Ce dernier épisode d’une série de trois (il est possible de rattraper les deux premiers sur Tou.tv) offre un florilège de moments plus ou moins glorieux de cette expérience télévisuelle rarement décevante. En attendant le bilan de l’année…

Infoman, Radio-Canada, 19 h 30

Tièdes adieux ?

Les premiers épisodes de cette ultime saison des aventures de la bande (décimée) de l’agence ASK et de ses célèbres clients n’ont pas épaté notre journaliste Manon Dumais. Espérons que la suite, aussi disponible en ligne dès aujourd’hui, est plus réussie et bouclera la boucle de belle façon pour cette série française qui a ravi et fait des petits.

Appelez mon agent ! saison 4, Tou.tv Extra