Les « vrais » enfants de la télé

Cette édition spéciale, la dernière de la saison, accueille plusieurs vedettes que l’on a littéralement vu grandir au petit écran, dont Mélissa Désormeaux-Poulin, Mahée Paiement et Pier-Luc Funk.

Les enfants de la télé, Radio-Canada, 20 h

Révolutionner l’école existante

Kim Rusk anime ce documentaire sur l’école « idéale » dans lequel elle met au défi l’équipe d’une école primaire « ordinaire » de révolutionner ses façons de faire et ses espaces d’enseignement avec les maigres moyens dont l’institution dispose. Le constat ne surprend pas, mais porte à réflexion.

L’école de demain, Canal Vie, 20 h



La der des ders avec le PM

Benoît Dutrizac et Richard Martineau concluent cette aventure télévisuelle unique en proposant une entrevue avec Kim Thuy, et une autre avec François Legault, pour faire le point sur la pandémie et l’avenir du Québec.

Les francs-tireurs, Télé-Québec, 21 h