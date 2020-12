Retombées d’une adaptation

La sortie de la quatrième transposition à l’écran du roman de Louis Hémon, dirigée cette fois par Sébastien Pilote (Le vendeur), qui devait avoir lieu à Noël, est reportée pour les raisons que vous savez, mais on peut se rabattre sur ce documentaire passionnant, le dernier réalisé par Jean-Claude Labrecque, sur le tournage de la toute première adaptation de ce classique, par une équipe française au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1934, et ses effets sur la région.

Sur les traces de Maria Chapdelaine, Artv, 20 h

Athlètes spéciaux

Le documentariste québécois Helgi Piccinin suit son frère, autiste et champion d’athlétisme, et son amie et collègue Audrey alors qu’ils se rendent aux Jeux olympiques mondiaux spéciaux à Dubaï. Un film sur la différence et le dépassement de soi qui fait du bien.

Champions, UNIS, 20 h