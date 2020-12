Candidat aux Oscar

Le dernier opus de Deepa Mehta, qui représente cette année le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film dans une langue étrangère, n’a pas eu droit à une sortie en salle. Cette adaptation d’un roman de Shyam Selvadurai raconte le passage à l’âge adulte d’un jeune Sri-Lankais homosexuel. En plus d’être diffusé sur les ondes de la CBC, le film sera disponible au même moment sur sa plateforme en ligne, et sur Netflix dès le 10 décembre.

Funny Boy, CBC et CBC Gem, 20 h

Dessine-moi un spectacle

Cette captation du spectacle conjoint du TNM et de l’Orchestre Métropolitain qui transpose sur scène le célèbre conte de Saint-Exupéry peut être un (petit) baume pour tous les endeuillés de Noël, et les autres…

Le Petit Prince, Télé-Québec, 21 h 30