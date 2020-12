Toujours voulu danser

Dans ce documentaire voyageur, à la fois ludique et sérieux, le cinéaste d’origine montréalaise Michael Allcock, qui souhaite guérir sa peur maladive de danser, explore ce mal singulier et les moyens qui existent pour le soigner. À noter que la version intégrale et anglaise est disponible sur CBC Gem.

Chorophobie, la peur de danser, Canal D, 22 h

Les nouveaux riches

Cette nouvelle série du créateur de Downton Abbey met à nouveau en scène des aristocrates anglais, cette fois de l’époque victorienne, qui doivent conjuguer avec une famille de nouveaux riches venant un peu déranger le cours des choses.

Belgravia, Tou.tv Extra



Les CHSLD et la première vague

Ce grand reportage du journaliste Jules Richer revient sur la tragédie que fut la première vague de COVID-19 dans les centres de soins de longue durée au Québec, déjà mis à mal bien avant la pandémie, à travers les témoignages des familles de victimes, mais aussi d’anciens ministres de la Santé (Jean Rochon, Pauline Marois et Rémy Trudel).

Indignité, Club Illico