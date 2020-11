Un bilan avec Dodo

Dans ce long entretien accordé à un André Robitaille très admiratif, la pionnière du rire et du petit écran se confie, à la veille de son 88e anniversaire, sur sa riche carrière et sur sa vie personnelle avec toute la générosité et la franchise qu’on lui connaît.

Dominique Michel, j’avance, Radio- Canada, 21 h

Un bon exemple de bienveillance

Des générations de petits Américains ont eu comme grand ami au petit écran Fred Rogers, dont l’émission devenue mythique Mister Rogers’ Neighborhood, d’abord créée à la CBC, a été en ondes pendant plus de 30 à PBS. Ce documentaire salué par la critique et fort populaire à sa sortie en salle dresse le portrait de ce pédagogue singulier.

Independent Lens : Won’t You Be My Neighbor ?, PBS, 22 h