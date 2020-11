Sortie de placard sportive

Ce documentaire de l’Acadien Paul-Émile d’Entremont fait un constat éloquent de la difficulté bien réelle qu’éprouvent encore aujourd’hui au Canada des sportifs professionnels ou d’élite à dévoiler leur homosexualité, à travers les témoignages de « pionniers » en la matière.

Franchir la ligne, Télé-Québec, 20 h

Dérapages médiatiques

Ceux qui ont aimé la websérie En audition avec Simon devraient trouver leur bonheur avec cette comédie coscénarisée et interprétée par l’humoriste Yannick de Martino. Chaque épisode est le théâtre d’une conférence de presse fictive d’un artiste bien réel, qui fait une annonce, souvent liée à son implication dans une campagne de sensibilisation ou dans une fondation, et qui se met les pieds dans le plat…. Fabien Cloutier, Annie Brocoli, Mélissa Bédard et plusieurs autres se prêtent à cet exercice d’autodérision plutôt réussi.

Conférence de presse, tv5unis.ca