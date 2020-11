Notre choix cette fin de semaine

Salut, les millénariaux !

Après cinq saisons de sketchs absurdes sur les plis et les replis des millénariaux, voici le dernier épisode « original », dont un ultime coucou de l’inoubliable Gaby Gravel…

Like-moi, Télé-Québec, vendredi, 22 h 30

Homme de paradoxes

Ce documentaire de Jean-Simon Chartier, d’abord diffusé en anglais au printemps dernier, dresse le portrait du plus illustre chirurgien esthétique des États-Unis, le docteur Michael Salzhauer, qui projette une image publique bling-bling passablement machiste, et dans sa vie privée est époux, père de cinq enfants et juif orthodoxe pratiquant.

Dans la peau du Dr Miami, Radio-Canada, samedi, 22 h 30

Prolonger Cinémania

Le festival de films francophones se termine à peine que certains de ses titres phares se retrouvent sur la plateforme de Bell, dont Vacarme, L’État sauvage et Mon chien stupide.

Sur Crave, section Super Écran, dès dimanche