Résoudre pour mieux prévenir

Cette nouvelle docuréalité québécoise s’emploie à montrer le travail patient et minutieux de six coroners qui tâchent de résoudre le casse-tête de décès suspects pour en éviter d’autres dans le futur. Une série sobre avec des intervenants généreux et passionnants.

Coroner, la voix des victimes, Club Illico

Députés en action

Et une autre docuréalité d’ici débute ce soir, qui scrute pour sa part le quotidien bien chargé et l’intimité de quelques députés de l’Assemblée nationale du Québec, aux allégeances politiques et aux profils différents, et qui met en lumière des aspects méconnus de leur travail exigeant.

Nos élus, Télé-Québec, 20 h