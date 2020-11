La quête de Lyra, la suite

L’adaptation télévisée de la trilogie de Philip Pullman, racontant la quête de Lyra, jeune orpheline, pour retrouver des kidnappeurs d’enfants, se poursuit dans cette deuxième saison, qui a dû être tournée en même temps que la première, pour tenir compte de l’apparence de son héroïne enfant.

His Dark Materials : À la croisée des mondes, Super Écran et Crave, 20 h

Nouveauté pas très neuve

Parmi les très rares nouvelles séries de fiction proposées par les grands réseaux américains, il y a ce thriller de David E. Kelley (Big Little Lies), son deuxième cet automne avec la minisérie The Undoing (Les premières impressions en V.F.). Cette fois, il s’agit d’une traque d’un probable tueur en série par une détective privée et une ex-policière. Un point de départ pas très original… Reste à voir si le déroulement décoiffera un peu.

Big Sky, ABC et CTV, 22 h