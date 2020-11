L’intervieweur interviewé

À la même heure, on pourra choisir entre deux Christian Bégin : celui qui questionnera ses invités Roméo Dallaire, Martine St-Victor, Francine Ruel et François Papineau ou celui qui se confiera à France Beaudoin sur les mots et les auteurs qui l’ont marqué.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, 20 h et Pour emporter, Artv, 20 h

Histoires maritimes

Le « chasseur d’épaves » Samuel Côté poursuit son exploration des fonds marins du « chemin qui marche » dans cette nouvelle série documentaire qui se penche sur certains épisodes marquants et souvent méconnus de notre histoire maritime.

Les sombres secrets du St-Laurent, Historia, 22 h



Sophia en madame Rosa

Cette nouvelle adaptation du chef-d’œuvre d’Émile Ajar/Romain Gary transpose les aventures du petit Momo et de sa très chère Madame Rosa, incarnée ici par Sophia Loren, dans l’Italie d’aujourd’hui.

La vie devant soi, Netflix