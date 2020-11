Peigne, ciseaux et confidences

Dans cette nouvelle série documentaire très réussie et chaleureuse, l’animatrice Sophie Fouron fait la tournée de salons de coiffure de la métropole fréquentés par des communautés culturelles particulières. C’est une occasion pour les coiffeurs et les clients de s’ouvrir sur leur relation privilégiée, sur leur communauté, ses valeurs et leur intégration à la société québécoise.

Tenir salon, TV5, 21 h 30 et à tv5unis.ca

Dans la tête d’un assassin

Cette minisérie documentaire revient sur le parcours d’un des premiers tueurs en série québécois, qui a semé la terreur dans la Vieille Capitale en 1963, à travers entre autres le long journal que l’homme a rédigé en prison et qui permet de comprendre un peu mieux comment il en est venu à commettre des meurtres de jeunes garçons.

Léo-Paul Dion : confessions d’un tueur, Investigation, 22 h