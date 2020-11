Mystères de nos éclats

Ce documentaire canadien tente de percer les mystères (plus nombreux qu’on peut le croire) des réactions humaines « bruyantes » que sont nos éclats de rire (plus ou moins spontanés) et nos épisodes larmoyants.

Rire et pleurer, Télé-Québec, 20 h

Outre Séraphin et Donalda

Marie-Ève Janvier revisite la carrière de deux acteurs aux parcours très différents, mais très riches, qui ont en commun d’avoir joué LE couple mythique de la littérature et de la télévision québécoise dans le film Un homme et son péché : Pierre Lebeau et Karine Vanasse.

À tour de rôles, TVA, 21 h

Les jeunes loups de Londres

Cette série produite et dont le premier épisode est réalisé par Lena Dunham (Girls) raconte le stage de jeunes diplômés dans une banque d’investissement britannique, qui se font une concurrence féroce pour obtenir un des postes permanents promis aux plus performants. Super Écran et Crave proposeront la version française dès mercredi, 21 h.

Industry, HBO et Crave, 22 h