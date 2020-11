«Supernaturel»: vignerons de nature

Le vin nature a le vent en poupe. Portée par des passionnés qui font table rase des artifices pour renouer avec ses origines, la série documentaire Supernaturel saisit l’absolu qui guide ces vignerons en quête d’authenticité. Le tout est porté par une triade sympathique formée de la comédienne Magalie Lépine-Blondeau, aux inspirations, et de Vincent Laniel (alias Vincent Sulfite) et Vanya Filipovic (l’agence Vins Dame-Jeanne, le restaurant Mon Lapin), aux bases encyclopédiques.

La série en huit épisodes prend son envol en Sicile, sur les flancs escarpés d’un lieu chargé de colère, le mont Etna. La réalisation de Catherine Therrien rend parfaitement justice à cette terre aux images d’Épinal tourmentées. Mais elle s’anime encore plus en présence de ceux qui en tirent un vin à son image, affichant fièrement un surplus de personnalité, angles et aspérités en prime. À commencer par Frank Cornelissen, géant du vin nature dont le célèbre Magma, et surtout les méthodes traditionnelles, sont paroles d’évangile dans un certain milieu vinicole.

À ses côtés, d’autres vignerons inspirants, comme Salvo Foti ou Anna Martens, enfoncent le clou avec une conviction communicative. La formule bon enfant se prête bien aux confidences, laissant le temps au trio de montrer comment le vin, le bon, est le fruit d’un savoir-faire qui ne souffre aucun empressement. « Chaque fois qu’on accélère, on détruit quelque chose », rappelle incidemment Frank Cornelissen qui, de son assurance tranquille, illumine ce réjouissant rendez-vous, qui se décline aussi en livre sous la plume de Vincent Sulfite, aux Éditions de l’Homme.