Aux premières loges

Cette nouvelle docuréalité de « métier » suit des policiers de la GRC affectés à la protection de la longue, très longue frontière, sur l’eau, dans les airs, sur neige et dans les champs près de chemin Roxham. Divertissant dans le genre, et riche en informations pertinentes.

Frontière, Club Illico

Au-delà des chaussures

Ce documentaire de Lauren Greenfield (The Queen of Versailles) dresse le portrait de la célèbre ancienne première dame des Philippines, en politicienne d’influence durant le « règne » de son mari et qui rêve de voir son fils devenir président.

Imelda Marcos, dans l’ombre de pouvoir, Canal D, 22 h



Rions. Peut-être…

Parmi les rares nouveautés des grands réseaux américains en cette rentrée télé, il y a cette nouveauté de « l’usine » à comédies de situation qu’est Chuck Lorre (Two Men and a Half, Big Bang Theory) qui raconte l’étrange destin d’un quarantenaire fraîchement divorcé en attente d’un greffe de rein.

B Positive, CTV, 20 h 30