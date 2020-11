L’autre tuerie, la pandémieet des bibittes…

Le maire Labeaume a accordé une entrevue à Richard Martineau avant la tragédie qui a secoué sa ville et le Québec en entier samedi dernier. Il se confiait pour l’occasion sur la façon dont il a vécu la tuerie de la mosquée de Sainte-Foy, sur les défis de la pandémie et la décision de ne plus annoncer sur les ondes de Radio X. Aussi au programme, une discussion sur les insectes et comment ils nous sont utiles ou nuisibles.

Les Francs-Tireurs, Télé-Québec, 21 h

Petits et si près de la mort

Ce documentaire français tout en nuances et lumineux suit une demi-douzaine de jeunes enfants atteints de maladies qui pourraient leur être fatales et leur famille. Ces petits d’une sagesse enviable s’expriment sur le mal qui les tenaille et la mort qui ne rôde pas loin.

Et les mistrals gagnants, TV5, 21 h 20