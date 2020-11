En attendant les résultats

Le jour J est enfin arrivé pour nos voisins du Sud, pour les amateurs de politique américaine et tous les autres qui ont suivi la campagne électorale de manière plus ou moins assidue. L’offre de couverture de cette soirée est très abondante. Il reste qu’à naviguer entre les chaînes, pour découvrir les résultats du vote et entendre de nombreux experts les commenter…

Soirée électorale américaine, RDI, PBS, CNN et Fox News dès 18 h, LCN, dès 18 h 30, CBC et CTV, dès 20 h, Radio-Canada et TVA, dès 22 h

En attendant les résultats (suite)

La plateforme spécialisée dans les documentaires propose une sélection concoctée par le collègue Fabien Deglise autour d’enjeux politiques américains, dont The Brink, un portrait de Steve Bannon, et Crédule incrédule, court métrage sur l’équipe démocrate aux dernières heures de l’élection de 2016.

Fractures américaines, sur tënk.ca