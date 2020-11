Sommeil réparateur

Ce documentaire français tombe à point au lendemain du retour à l’heure normale, qui vient perturber nos habitudes de sommeil : on y explore les conséquences sur la santé physique et mentale de nos problèmes d’insomnie et de nuits trop courtes, et on y offre heureusement quelques pistes de solution.

Dormir à tout prix, Télé-Québec, 20 h

En attendant le scrutin de demain

La fin du très (trop ?) long marathon électoral présidentiel s’achève ce soir. Pour patienter jusqu’à la soirée électorale de demain, on a droit à un documentaire expliquant comment l’argent, la religion et la famille ont influé sur les scrutins présidentiels de l’histoire de nos voisins du Sud, et à une collection des meilleurs sketchs politiques de l’émission culte comique.

Comment gagner une élection présidentielle américaine ? RDI, 20 h et SNL Election Special, Global et NBC, 22 h