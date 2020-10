Discussion intensive

On l’entend beaucoup dans les médias depuis le début de la pandémie, et on l’admire dans De garde 24 / 7. Voici une occasion d’entendre le bon Dr Marquis discuter de santé, entre autres choses…

Pour emporter, Artv, 20 h

La crise et l’enquête

Ce docufiction en deux parties (suite vendredi prochain, même heure) aborde la crise d’Octobre à travers l’enquête des forces policières pour attraper les felquistes responsables des enlèvements de Cross et Laporte.

FLQ : la traque, Historia, 21 h



Films de peur

En cette veille d’Halloween, on peut se tourner vers des valeurs sûres, telles le classique faustien de René Clair et l’adaptation du premier roman de Stephen King par Brian de Palma.

La beauté du diable, TFO, 21 h et Carrie, Télé-Québec, 23 h