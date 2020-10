« Klondike » inquiétant

La pandémie actuelle a braqué les projecteurs sur les résidences privées pour aînés, qui poussent comme des champignons depuis quelques années, et risquent de continuer leur progression. Le reportage L’or gris s’intéresse de près à ce type de ressource très lucrative qui ne répond pas nécessairement aux besoins de ses clients.

Enquête, Radio-Canada, 21 h

Drame bourgeois

Le scénariste David E. Kelley (Big Little Lies) et la réalisatrice Suzanne Bier (Après la noce) font équipe pour cette minisérie mettant en vedette Nicole Kidman en thérapeute bien nantie à qui tout réussit, jusqu’au jour où un drame terrible secoue la communauté de l’école huppée de son fils. Une adaptation fidèle du roman éponyme, et maintenant diffusée en version française.

Les premières impressions, Super Écran, 21 h