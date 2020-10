Télé-réconfort

Deux propositions qui font du bien : d’abord avec des minets, dont on compare le comportement à celui de leurs cousins de la savane dans un documentaire National Geographic, puis en compagnie de la famille Pearson, du mélodrame populaire qui ouvre sa 5e saison avec un épisode de deux heures. Sortez vos mouchoirs.

Une âme de félin, Télé-Québec, 20 h et This Is Us, CTV et NBC, 21 h

Le roi du 45 tours

Ce documentaire est consacré à l’âge d’or de l’industrie du disque québécois, dans les années 1960 et 1970, incarné par Denis Pantis, qui a produit à la chaîne quantité de disques et mis sur le radar nombre d’artistes. Plusieurs d’entre eux témoignent dans ce documentaire, qui a connu un beau succès en salle au printemps dernier. Voici une occasion de l’attraper en ligne.

Jukebox, Crave