Retour attendu de Borat au grand écran

Attendu pour un retour au grand écran cette semaine, Borat, le journaliste kazakh fictif campé par l’humoriste britannique Sacha Baron Cohen, n’a pas tardé à semer la controverse. Si l’intrigue de Borat 2 (V.F. de Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan) n’a pas encore été dévoilée, ses scènes les plus osées ont déjà commencé à faire parler d’elles: Rudy Giulani, ex-maire de New York et avocat de Donald Trump, a reconnu avoir été victime d’une fausse entrevue organisée dans une chambre d’hôtel en présence d’une très entreprenante jeune femme. Dans le film, l’ancien maire de New York, âgé de 76 ans, semble finir en fâcheuse posture, puisqu’il est retrouvé la main dans le pantalon. Il s’est défendu mercredi sur Twitter de toute mauvaise intention, accusant la vidéo de Borat d’être « fabriquée ». « Je remettais ma chemise dans mon pantalon après avoir retiré le matériel d’enregistrement, écrit-il. À aucun moment avant, pendant ou après l’entrevue je n’ai eu un comportement déplacé. Si Sacha Baron Cohen sous-entend le contraire, il ment éhontément », affirme Rudy Giuliani dans un tweet.



D'autres détails suivront.