«La nature se révolte»: les changements climatiques, «ad mari usque ad mare»

La crise sanitaire mondiale qui nous affecte depuis plusieurs mois a fait oublier à plusieurs l’autre catastrophe qui nous pend au bout du nez : le désastre écologique qui se manifeste entre autres par les changements climatiques. Ce documentaire de Catherine Leblanc, concocté avec le concours d’équipes régionales de Radio-Canada un peu partout au pays, dresse un portrait des effets concrets actuels de ces bouleversements dans la vie de Canadiens, d’un océan à l’autre.

C’est d’ailleurs là sa principale qualité : donner la parole à des citoyens qui constatent des conséquences de ces changements sur leur vie quotidienne. Ces changements mettent en péril leur mode de vie, leur santé mentale et physique, leur faisant craindre pour l’avenir. Cela est dit avec une simplicité et une efficacité dans la forme qui rendent le propos d’autant plus percutant. Il sera question d’allergies saisonnières, de production de grains plus fluctuante, de la fragilité d’approvisionnement en eau potable, de l’érosion galopante, d’inondations récurrentes et de pêches à la crevette à la baisse ainsi que de tempêtes hivernales extrêmes.

Les propos inquiets de ces citoyens, qui ne vont pas tous dans le même sens (un agriculteur de Saskatchewan émet des doutes sur l’existence des changements climatiques, tout en admettant les variations de température toujours plus grandes…), sont éclairés par les explications de scientifiques, qui n’ouvrent pas de portes sur des solutions. On reste au stade du constat, qu’il est peut-être déjà trop tard, et qu’on ne pourra faire autrement que de s’adapter.