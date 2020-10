Un peu de légèreté…

Le quiz jeunesse animé par Pierre-Yves Lord a beau avoir perdu un peu de son côté survolté en passant de 100 à une trentaine de génies en studio, COVID oblige, il n’en reste pas moins un excellent divertissement intelligent. Si le débat présidentiel américain ne vous dit trop rien, les questions sur les sports et les loisirs et la performance de Bleu Jeans Bleu sauront peut-être vous changer le mal de place…

100 Génies, Radio-Canada, 20 h

Les plus « mal pris »

L’émission d’affaires publiques dresse un portrait de certaines victimes économiques de la pandémie actuelle, ceux qui se sont retrouvés à la rue, et qui seraient de plus en plus nombreux dans la métropole.

J.E., TVA, 21 h