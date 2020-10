Jeunesse mondiale fragile

Ce documentaire canadien traite d’un sujet dans l’air du temps : la santé mentale chancelante de la jeune génération. Le film donne la parole à de jeunes gens d’un peu partout dans le monde sur les maux de l’âme qui les taraudent et sur les raisons qui les font souvent se rendre jusqu’à commettre l’irréparable, soulignant aussi l’urgence de trouver des solutions.

Appel du vide, TV5, 20 h et tv5unis.ca

Saga floridienne

Il y a maintenant 20 ans, Georges W. Bush gagnait l’élection présidentielle grâce à une poignée de votes de la Floride. Ce documentaire-choc revient sur la saga du dépouillement judiciaire et des actions en justice ayant mené à la confirmation de la victoire de Bush, un an plus tard, telle qu’elle fut vécue dans la région de Miami. Il fait aussi le parallèle entre cette victoire et l’affaire Elian Gonzalez.

537 votes, HBO et Crave, 21 h