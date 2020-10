Contribuer, à ses risques

Au programme, un reportage sur une histoire d’achat en ligne, combiné à une contribution à une campagne de sociofinancement au profit de la même entreprise, qui ne tourne pas comme prévu pour une consommatrice déçue, et pose des questions fort intéressantes sur la participation à ces campagnes qui se multiplient en ligne.

La facture, Radio-Canada, 19 h 30

Machine à rumeurs

Walter Winchell est le pionnier d’un certain journalisme fort populaire chez nos voisins du Sud et ailleurs : celui qui carbure aux potins et à la culture de l’instantané. Portrait de ce « précurseur » qui s’est imposé dans les années 1930 et 1940 à la radio, qui a dévoilé des secrets des élites politiques en plus de développer un style flamboyant…

American Masters — Walter Winchell : The Power of Gossip, PBS, 21 h