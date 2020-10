Économie et politique

D’abord prévue pour mercredi soir, la diffusion de ce documentaire de Brigitte Alepin et Harold Crooks sur les effets terribles de la mondialisation de la fiscalité et de la diminution de la contribution des entreprises et des plus riches aux finances publiques se fera finalement jeudi soir, en même temps que les « non-débats » des deux candidats à la présidence américaine.

Rapide et dangereuse : la course fiscale vers l’abîme, RDI, 20 h, Trump Town Hall, NBC, 20 h et The Vice President and the People, ABC, 20 h

Sujets chauds

Au menu, un reportage dans lequel on suit le quotidien des intervenantes de la DPJ en Mauricie, qui s’est complexifié depuis le début de la pandémie, et un portrait du controversé mouvement QAnon.

Enquête, Radio-Canada, 21 h