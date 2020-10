Programme double

La chaîne Z a cru bon de regrouper ses deux nouveautés originales « comiques » de l’automne le même soir. La première réunit à chaque épisode deux humoristes dont la carrière a débuté en même temps et qui reviennent sur des moments plus ou moins glorieux de celle-ci, tandis que la seconde propose des numéros comiques sur des sujets délicats, livrés devant des personnes touchées par ces derniers.

Cuvée comique et Corde raide, Z, dès 20 h

Confidences de fraudeurs

Dans ce documentaire, le journaliste Marc-André Sabourin et l’artiste et mannequin Naadei Lyonnais, qui ont déjà été victimes d’un vol d’identité, partent à la rencontre d’ex-fraudeurs (qui ont eux-mêmes été victimes de fraude !) afin de comprendre leur motivation et leur faire lever le voile sur leurs techniques…