Rattrapage scolaire

Depuis maintenant trois semaines, Savoir Média propose tous les matins des cours pour les élèves des différents niveaux d’études primaires et secondaires dans les matières de base (mathématiques, français, anglais, histoire, sciences). Ces présentations de notions du programme d’enseignement par des professeurs allumés seront également accessibles en ligne sur le site de la chaîne dès aujourd’hui.

Matières à emporter, Savoir Média, de 8 h 30 à midi et savoir.tv

Octobre, 30 ans après

Vingt ans presque jour pour jour après sa première diffusion sur Télé-Québec, RDI relaie ce documentaire de Carl Leblanc et Luc Cyr (Canada by Night) qui se penchait sur la crise d’Octobre, la promulgation de la Loi sur les mesures de guerre et les circonstances de la mort de Pierre Laporte.

La belle province, RDI 20 h