Notre choix cette fin de semaine

Pionniers de l’espace

37 ans après l’adaptation filmique, le livre de Tom Wolfe sur l’histoire de la première cohorte d’astronautes américains a droit à une relecture télévisuelle en huit épisodes. Les deux premiers sont disponibles aujourd’hui et il faudra attendre les vendredis suivants pour la suite.

L’étoffe des héros, Disney +, dès vendredi

Retour en 1986

Marc Labrèche et ses collaborateurs reçoivent Marc Messier, l’une des vedettes de la série Lance et compte, qui a bouleversé la télé québécoise en 1986. L’animateur nous offre également une rencontre entre le Richard Martineau de cette année où le journal Voir a été fondé et celui d’aujourd’hui.

Cette année-là, Télé-Québec, samedi, 20 h



L’enlèvement par le fils

Anne-Marie Dussault rencontre Jean Laporte, le fils du ministre enlevé puis assassiné il y a tout juste 50 ans par la cellule Chénier du FLQ.

24-60 Hors-série, RDI, lundi, 19 h