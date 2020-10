Misère et magie

Cette adaptation de romans de l’autrice autochtone canadienne Eden Robinson, scénarisée et réalisée par Michelle Latimer (Inconvenient Indian), mélange habilement le drame social et fantastique dans ce récit d’apprentissage d’un adolescent, soutien de famille de façon pas très orthodoxe, qui se découvre des origines mystérieuses. Une minisérie qui vaut le détour et qu’on espère voir bientôt en français.

Trickster, CBC, 21 h et sur CBC Gem

À la maison

Il sera question de l’importance de mettre l’accent sur les soins à domicile pour nos aînés dans une discussion avec l’ex-ministre de la Santé Réjean Hébert et l’experte en gérontologie Pauline Gervais. Aussi au programme, une longue entrevue avec l’acteur Réal Bossé.

Les francs-tireurs, Télé-Québec, 21 h