Défi journalistique

Ce reportage de Pasquale Harrison-Julien s’intéresse à la façon dont les professionnels du service de l’information ont vécu la couverture de la première vague au quotidien. Des animateurs, des reporters et la directrice du service, Luce Julien, témoignent de cette période de crise bien singulière.

COVID-19 : Couvrir une pandémie, RDI, 20 h

Polar polaire

Lancée sur Club Illico, puis brièvement retirée de cette plateforme en juillet à cause de la présence de Maripier Morin à son générique, cette série policière concoctée par le réalisateur Patrice Sauvé et le scénariste Frédéric Ouellet (le duo derrière Grande Ourse) profite enfin d’une diffusion traditionnelle. Une rare production hivernale, tournée et sise dans le froid craquant de Fermont, où l’on suit l’enquête complexe sur le meurtre d’une jeune femme.

La faille, TVA, 21 h