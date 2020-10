FLQ, international…

Le 50e anniversaire de la crise d’Octobre donne lieu à un lot de productions télévisuelles à propos de cette période trouble de notre histoire et du FLQ. En voici déjà deux : une série documentaire dans laquelle Dave Noël, du Devoir, et Antoine Robitaille tentent d’élucider le meurtre irrésolu du felquiste Mario Bachand à Paris en 1971, et un reportage de Luc Chartrand intitulé « FLQ : la filière internationale » sur les relations du mouvement avec des organisations étrangères.

Le dernier felquiste, Club Illico et Enquête, Radio-Canada, 21 h

Sonia, et la deuxième vague

Au programme du magazine sur les médias, une grande entrevue avec l’animatrice Sonia Benezra, désormais à la barre d’une émission sur une chaîne Web québécoise destinée aux aînés et une discussion sur le traitement médiatique de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

Dans les médias, Télé-Québec, 21 h