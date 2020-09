Cuisine hospitalière

L’émission d’actualité alimentaire propose un reportage sur le renouveau culinaire des cuisines de nos hôpitaux, où il semblerait que les saveurs sont désormais à l’honneur… Dommage que la télé ne soit pas en odorama !

L’Épicerie, Radio-Canada, 19 h 30

Sur la route avec une pionnière

Lancé au dernier festival de Sundance, ce drame biographique de Julie Taymor (Frida, Accross the Universe) décline l’autobiographie de la journaliste et figure de proue de la seconde vague féministe américaine, Gloria Steinem, sous forme d’un long voyage en bus. Les rarement décevantes Alice Vikander et Julianne Moore l’incarnent à différentes époques de son existence mouvementée.

The Glorias, Prime Video