Retour sur la première vague

Alors que la deuxième vague de COVID-19 est officiellement commencée, la série documentaire médicale montre ce soir comment s’est vécue la fin de la première vague à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, tandis que les émissions d’enquête des deux grands réseaux se penchent sur les raisons qui expliquent les milliers de morts de cette maladie dans les CHSLD au printemps dernier.

De garde 24 / 7, Télé-Québec, 20 h, Enquête, Radio-Canada, 21 h et J.E., TVA, 21 h

Voiture d’ici

Ce documentaire retrace l’histoire du projet un peu fou de concevoir et de produire en série une première voiture québécoise, il y a plus de 50 ans, et sa fin abrupte. Il se penche sur les raisons de cet échec et sur ce qu’il reste de ce rêve aujourd’hui.

La Manic, Club Illico