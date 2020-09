Rénovation personnelle et résidentielle

La tendance des dernières années pour les émissions de rénovation et de décoration avec un angle plus « émotif » et des vedettes se poursuit avec cette nouveauté où l’on suit la chanteuse Marie-Mai dans l’aménagement de sa nouvelle maison et de sa nouvelle réalité familiale.

Chez Marie-Mai, Canal Vie, 20 h

Enquête russe

Dans ce documentaire présenté en deux parties (suite demain, même heure), Alex Gibney mène une enquête passionnante et très solide sur les ingérences russes dans les affaires américaines, et plus particulièrement dans la campagne électorale présidentielle de 2016.

Agents of Chaos, HBO et Crave, 21 h