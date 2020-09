Le « pendant » et « l’après » COVID

En ce début de deuxième vague de COVID-19, l’ONF nous propose, dans le cadre de son projet « La courbe », un ensemble d’œuvres portant sur la pandémie actuelle, qui seront dévoilées au cours des prochains mois. Peuvent déjà être vus, sous le titre « La grande relance », de courts films d’animation illustrant la vision de « l’après » de penseurs canadiens, et les titres de « Corps et âme », qui se penchent sur les aspects physique et affectif de l’isolement en ces temps étranges

La courbe, onf.ca

Portraits de candidats

À une petite semaine du premier affrontement télévisé entre les deux candidats à l’élection présidentielle, l’émission d’affaires publiques de la télé publique américaine propose une enquête sur le parcours de messieurs Trump et Biden.

Frontline / The Choice : Trump vs Biden, PBS, 21 h