Mémoires amoureuses

Sortez vos mouchoirs pour ce très beau documentaire de Loïc Guyot, qui retourne au CHSLD Manoir Soleil de Chambly, après son lumineux Les vieux copains (toujours disponible sur le site d’Unis). Il s’intéresse cette fois au destin amoureux de Lyne et d’Yves, perturbé par la maladie d’Alzheimer précoce dont est victime ce dernier.

D’amour et d’oubli, UNIS, 20 h

Le riche pasteur et la mort

Parmi les rares nouveautés automnales des grands réseaux américains, on compte ce drame (savonneux) qui raconte les lendemains du décès tragique d’un pasteur télévangéliste ultra-riche alors que sa famille découvre que ce dernier avait trois enfants illégitimes, qui se manifestent pour avoir leur part de l’héritage… Kim Cattrall (Sex and the City) incarne la veuve mise à l’épreuve.

Filthy Rich, CTV et FOX, 21 h