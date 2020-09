Un pré-gala marathon

Il fallait être patient pour regarder jusqu’au bout l’avant-première des 35e prix Gémeaux. Non pas que l’animateur Arnaud Soly n’ait pas bien fait son boulot, mais comme il l’a fait remarquer dès le départ, la liste était aussi longue que celle de l’été, faisant référence à la vague de dénonciations d’agressions sexuelles. De fait, pas moins d’une soixantaine de prix ont été remis lors de ce pré-gala présenté en direct du Studio Mtl et ce, sans pause publicitaire.

Drôle de gala tout de même où les finalistes et les gagnants apparaissaient dans le confort de leur foyer via écrans interposés. Bienvenue dans la nouvelle normalité comme on ne cesse de le répéter depuis des mois. À propos de l’année, l’humoriste a mentionné que 2020 semblait avoir été écrite par les scénaristes de Fugueuse 2 — « ça n’a pas d’allure ! ». Il a même proposé de nouvelles catégories, dont celle de la Meilleure direction photo avec un iPhone dans le salon de Stéphane Rousseau.

Affirmant que les Gémeaux étaient très importants pour ses parents, Arnaud Soly, fier millénial, a confié être incapable de regarder une story Instagram de 15 secondes jusqu’au bout et que le seul moyen de réunir les milléniaux devant la télé durant une heure, c’était de raser Jay Du Temple.

Règles sanitaires oblige, il n’y avait que 10 spectateurs dans la salle, soit les meilleurs rieurs du Québec. À la manière de TikTok, l’animateur a commenté le rire des candidats, parmi lesquels se trouvait sa mère. L’ambiance n’étant déjà pas électrisante, Arnaud Soly a alors demandé aux gagnants de ne pas s’éterniser pour les remerciements : « c’est un gala pas un podcast ». La directive a été si bien suivie, qu’après avoir présenté un amusant aperçu de ce que sera la télé du futur dans la dernière partie du gala, Arnaud Soly a dû demander aux gagnants d’étirer un peu la sauce puisqu’il restait encore quelques minutes avant la fin.

Au cours de cette longue et répétitive remise de prix, Normand Brathwaite et Virginie Fortin, qui en a profité pour parler du manque d’équité du côté de la réalisation, ont prêté main-forte à Arnaud Soly, histoire de mettre un peu de piment. Par ailleurs, Normand Brathwaite a noté que le faible nombre de spectateurs lui rappelait celui du retour de Piment fort.

Le grand public a tout de même eu droit à un hommage musical alors que Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau ont rejoint l’animateur pour chanter des commentaires de spectateurs.

Parmi les émissions s’étant le plus démarquées, mentionnons Mammouth, qui a remporté quatre prix : Meilleure animation : Jeunesse pour Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse ; Meilleur texte : Jeunesse pour Vincent Bolduc, Lelouis Courchesne, Simon Laroche, Judith Lussier, Emma Toussaint Léveillé et Alex Veilleux ; Meilleure réalisation jeunesse : Divertissement / Magazine pour Vanessa Cournoyer, Frédéric Nassif, Patrice Ouimet ; et Meilleure émission ou série jeunesse : Divertissement.

Suivent avec trois prix chacun Infoman, qui a mérité ceux de la Meilleure animation : Humour pour le redoutable Jean-René Dufort, de la Meilleure série humoriste et de la Meilleure spéciale humoristique, et Lâcher prise, de la reine de la comédie Isabelle Langlois, qui a raflé le prix du Meilleur texte : Comédie.

Saluant les travailleuses de la santé, dont sa mère, sa tante et sa sœur, Christine Beaulieu, qui a remporté le Gémeaux du Meilleur rôle de soutien féminin : Comédie, et Sébastien Gagné, celui de la Meilleure réalisation : Comédie, ont aussi fait briller Lâcher prise.

La plus que populaire quotidienne District 31 s’est illustrée à deux reprises grâce au talent de Geneviève Schmidt, prix du Meilleur rôle de soutien féminin : Série dramatique annuelle, et celui de Luc Dionne, prix du Meilleur texte : Série dramatique annuelle.

L’excellente série C’est comme ça que je t’aime a remporté deux prix, ceux du Meilleur texte : Série dramatique pour François Létourneau et du Meilleure réalisation : Série dramatique pour Jean-François Rivard.

Recevant le prix Meilleur rôle de soutien masculin : Série dramatique, Martin Drainville, magistral dans la bouleversante série Fragile, a salué Serge Boucher, qui écrit de la littérature pour la télé, et son partenaire de jeu Pier-Luc Funk.

Côté comédie, l’hilarante série Like-moi ! s’est démarquée à deux reprises dans les catégories Meilleure interprétation : Humour pour toute la distribution et Meilleur texte : Humour pour Marc Brunet.

Enfin, côté web, l’émouvante série Écrivain public est repartie avec trois trophées : Meilleure interprétation masculine pour une émission ou série produite pour les médias numériques : Dramatique pour Emmanuel Schwartz ; Meilleure interprétation féminine pour une émission ou série produite pour les médias numériques : Dramatique

Sandrine Bisson ; et Meilleure réalisation pour une émission ou série produite pour les médias numériques : Dramatique pour Eric Piccoli.

Les festivités se poursuivent ce soir avec Véronique Cloutier qui animera dès 20 h, sur ICI TÉLÉ, les 35es Prix Gémeaux.